Tragedia sfiorata la scorsa notte nella frazione Piano di Montoro, in provincia di Avellino. Una giovane donna di 24 anni ha tentato di togliersi la vita lanciandosi da un ponte ferroviario, ma è stata salvata in extremis grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri.

L’intervento provvidenziale

L’allarme è scattato attorno alle 00:30, quando un cittadino ha notato la presenza della ragazza sul ponte e, intuendo la gravità della situazione, ha immediatamente chiamato il 112. In pochi minuti, una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Solofra, già in zona per un altro servizio, ha raggiunto il luogo segnalato.

Il dialogo che ha fatto la differenza

Gli agenti, comprendendo subito le intenzioni della giovane, si sono avvicinati con cautela. Hanno avviato un dialogo empatico, cercando di guadagnare la sua fiducia e di calmarla. Dopo alcuni minuti di conversazione, sono riusciti ad avvicinarsi in sicurezza e a trarla in salvo, evitando così una tragedia.

I soccorsi e l’assistenza medica

Dopo essere stata messa in salvo, la ragazza è stata affidata agli operatori del 118, giunti sul posto con un’ambulanza. È stata quindi trasportata in ospedale per gli accertamenti clinici e psicologici necessari.