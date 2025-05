Cresce l’allarme sulla “Statale del Vesuvio”, colpita da una serie di sassaiole che mettono in pericolo la vita di automobilisti e passeggeri. Sabrina, 40 anni, è la prima vittima con gravi ferite al volto.

SS268 sotto assedio: sassi come proiettili

Sassi lanciati da cavalcavia, da un’altezza tale da trasformarli in veri proiettili mortali. Un fenomeno che ormai ha superato il limite del vandalismo, con 21 denunce in 72 ore, di cui 5 solo nell’ultimo giorno.

La zona più colpita? Il tratto nei pressi del distributore Star Oil, già segnalato come “punto caldo” della Statale 268.

Sabrina, ferita al volto da un sasso: “È come se fosse esploso un proiettile”

Sabrina, residente a Somma Vesuviana, viaggiava in auto con il marito quando un grosso sasso ha colpito il parabrezza, mandandolo in frantumi. Le schegge hanno ferito gravemente la donna al volto e al torace, causandole danni maxillo-facciali.

Il marito, sconvolto, ha inizialmente pensato si trattasse di uno sparo, tanto è stato violento l’impatto.

Allarme sociale: i numeri dell’emergenza

Oltre ai feriti, i danni economici sono ingenti:

Porsche Macan con vano motore sfondato

Auto colpita due volte: 1.500 euro di danni

Furgone per latticini preso a sassate

Decine di parabrezza distrutti

Borrelli: “Siamo davanti a criminali pronti a uccidere”

Il deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), tra i primi ad accendere i riflettori sulla vicenda, si è recato a Somma Vesuviana per incontrare la vittima e lanciare un appello:

“Non si tratta di ragazzate. Sono criminali veri, pronti a uccidere. Chiediamo interventi immediati: pattugliamenti mirati, installazione di telecamere, controlli continui. Fermiamoli prima che ci scappi il morto.”

Con lui anche il consigliere comunale Salvatore Esposito e il dirigente regionale Rosario Pugliese.

Collaborazione cittadina fondamentale

Borrelli invita i cittadini a collaborare attivamente con le forze dell’ordine:

“Chi ha visto qualcosa, chi ha notato targhe sospette, movimenti strani o persone in atteggiamenti insoliti, si faccia avanti. La sicurezza di tutti è in gioco.”