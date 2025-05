Grave episodio ai Campi Flegrei, dove è stata danneggiata e depredata la stazione geochimica dell’INGV di Pisciarelli, una delle strutture cruciali per il monitoraggio dell’attività vulcanica nella zona flegrea. A denunciare l’accaduto è Mauro Di Vito, Direttore dell’Osservatorio Vesuviano, che ha confermato a Fanpage.it l’interruzione della raccolta dati.

Furto alla stazione di Pisciarelli: portati via cavi, batterie e antenne

Secondo quanto emerso, ignoti avrebbero agito negli ultimi giorni, sottraendo batterie, cavi in rame, antenne e materiale elettrico. Il furto ha bloccato completamente la stazione, ora ferma e in fase di riparazione. L’impianto svolge un ruolo fondamentale nella misurazione della temperatura e del flusso di CO₂ proveniente dalla fumarola principale dell’area di Pisciarelli, nel cuore del supervulcano flegreo.

Un danno pericoloso per la sicurezza pubblica

La stazione vandalizzata è una delle quattro strutture che compongono la rete geochimica dell’Osservatorio Vesuviano, due delle quali sono multiparametriche del tipo GEMMA, progettate per monitorare degassamenti, variazioni termiche e parametri ambientali in tempo reale. Le informazioni raccolte sono cruciali per valutare eventuali segnali precursori di fenomeni vulcanici o fasi critiche del bradisismo.

«Si tratta di dati indispensabili», sottolinea Di Vito, «che servono a verificare anche le più piccole variazioni che potrebbero indicare una modifica dell’attività vulcanica».

Non è la prima volta: precedenti e vulnerabilità

L’episodio non è isolato. Negli anni scorsi, altre strutture di monitoraggio dell’INGV sono finite danneggiate o depredate, comprese le boe che osservano le fumarole marine nel Golfo di Pozzuoli. Il problema riguarda la sicurezza e la protezione delle infrastrutture scientifiche, spesso lasciate senza sorveglianza in zone isolate.

Le stazioni, tra cui quelle presenti nel cratere della Solfatara, sono collegate in tempo reale alla Sala di Monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano, situata in via Diocleziano a Fuorigrotta, Napoli.