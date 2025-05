Lido delle Monache, Posillipo. Caos e tensioni nella giornata di ieri sul litorale napoletano, dove si sono verificati tafferugli tra giovanissimi a seguito del furto di sette telefoni cellulari e due portafogli. L’episodio ha richiesto l’intervento urgente della Polizia di Stato per riportare la calma tra i presenti.

Borrelli: “Una spiaggia sovraffollata e senza controlli è una bomba a orologeria”

A denunciare l’accaduto è il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto numerosi video dai cittadini presenti sulla spiaggia. Solo poche ore prima, Borrelli si era recato al Lido con il consigliere municipale Lorenzo Pascucci e un gruppo di giovani volontari per ripulire la zona dai rifiuti abbandonati.

“Abbiamo vissuto una calma solo apparente. Sono bastate poche ore perché scoppiasse di nuovo il caos”, ha dichiarato Borrelli. “Una spiaggia sovraffollata e non presidiata è il preludio a situazioni di degrado e pericolo. È urgente trovare soluzioni concrete che garantiscano sicurezza e diritto all’accesso al mare per tutti.”

Serve una polizia turistica e nuovi spazi balneabili

Il deputato ha ribadito la necessità dell’istituzione di una polizia turistica, con pattugliamenti dedicati nelle zone più affollate e turistiche della città. Ma per Borrelli non basta: occorre anche ampliare l’offerta di spazi balneabili, per distribuire meglio i flussi e prevenire sovraffollamenti e disordini.

Stop della Soprintendenza al progetto di una palafitta accessibile sul lungomare

Nel frattempo, arriva una doccia fredda dal fronte infrastrutturale: la Soprintendenza ha bocciato il progetto del Comune di Napoli per la realizzazione di una palafitta di 690 metri quadrati sulla scogliera di via Caracciolo, che sarebbe stata dotata di una rampa per disabili e avrebbe potuto ospitare oltre mille bagnanti.

“Una decisione incomprensibile – commenta Borrelli – contro un progetto che rappresentava un’opportunità reale per rendere il mare accessibile a tutti, cittadini e turisti.”