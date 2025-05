Due cittadini di nazionalità georgiana, rispettivamente di 60 e 40 anni, sono denunciati dai carabinieri per un furto aggravato commesso all’interno di un supermercato a Montemiletto, in provincia di Avellino. I due uomini, entrambi residenti a Napoli e già noti alle forze dell’ordine, avevano rubato superalcolici per un valore complessivo di 800 euro.

Furto con manomissione dei dispositivi antitaccheggio

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, i due soggetti avevano manomesso i dispositivi antitaccheggio applicati alle bottiglie di alcolici, riuscendo così a superare i controlli all’uscita senza far scattare l’allarme. Tuttavia, le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza interno del punto vendita hanno consentito una rapida identificazione dei responsabili.

Denuncia per furto aggravato

Grazie all’analisi dei filmati e alla collaborazione con il personale del supermercato, i carabinieri sono riusciti a ricostruire le fasi del furto e a rintracciare i due sospetti. Per entrambi è scattata una denuncia a piede libero con l’accusa di furto aggravato.