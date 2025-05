Un uomo di 33 anni, di nazionalità marocchina, arrestato dalla Polizia Municipale di Eboli dopo essere sorpreso a rubare all’interno del supermercato Lidl. Il malvivente è bloccato dagli agenti mentre tentava la fuga per le vie cittadine, in possesso di merce sottratta poco prima dal punto vendita.

L’arresto è avvenuto al termine di un inseguimento a piedi, culminato con una breve colluttazione tra il ladro e gli agenti. Dopo essere immobilizzato, l’uomo è ammanettato e condotto al comando della Polizia Municipale, dove rimane in stato di fermo in attesa del giudizio per direttissima, previsto per la mattinata successiva.

La refurtiva, composta prevalentemente da generi alimentari e articoli per l’igiene personale, ha un valore commerciale stimato di circa 100 euro. Tutta la merce è stata recuperata e sottoposta a sequestro.

A seguito dell’episodio, la Polizia Municipale ha comunicato di aver intensificato i controlli sul territorio, con l’obiettivo di prevenire ulteriori reati predatori e garantire maggiore sicurezza ai cittadini e agli esercizi commerciali.