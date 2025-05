Sorpresa e polemiche allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, dove la tiktoker Rita De Crescenzo è stata filmata mentre calcia un rigore sul celebre campo da gioco indossando la maglia numero 10 del Napoli, quella di Maradona.

Le immagini, condivise su TikTok e Instagram, mostrano la De Crescenzo insieme a un imprenditore napoletano, anch’egli influencer, mentre si intrattengono sul prato dello stadio, simbolo del calcio partenopeo e recentemente al centro dell’euforia per il quarto scudetto conquistato dal Napoli.

Il Comune chiarisce: “Tutto regolare, era un evento con finalità benefiche”

Dopo la diffusione dei video, il Comune di Napoli ha avviato delle verifiche per accertare le modalità di accesso allo stadio. In una nota rilasciata a Fanpage.it, l’amministrazione ha precisato:

“Non eravamo a conoscenza della presenza di Rita De Crescenzo. Il 27 maggio lo stadio era concesso a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, per partite giovanili e una gara di beneficenza in serata”.

L’evento in questione, ha spiegato ancora il Comune, è organizzato da un’associazione benefica e prevedeva la raccolta fondi per l’Ospedale Santobono. De Crescenzo e l’imprenditore sarebbero intervenuti come sponsor, contribuendo così alla buona riuscita dell’iniziativa.

Nessuna finalità commerciale

L’utilizzo dello stadio per fini benefici è consentito dal regolamento comunale, ma resta vietato l’uso a fini commerciali dei contenuti prodotti in quell’occasione. I video pubblicati da De Crescenzo non potranno quindi essere monetizzati, come ha sottolineato il Comune.

Il Maradona, tempio del calcio partenopeo

Lo Stadio Diego Armando Maradona, ex San Paolo, è uno degli impianti sportivi più iconici d’Italia. Qui il Napoli ha conquistato quattro scudetti, l’ultimo proprio nel maggio 2025. Per milioni di tifosi, calpestare quel prato è un sogno, e la presenza di influencer e personaggi pubblici continua a sollevare emozioni e dibattiti.