Prima la lite degenerata in una violenta rissa nei pressi del centro commerciale Maximall di Pompei, poi, poche ore dopo, una “stesa” in pieno centro a Torre Annunziata. Due episodi ravvicinati che, secondo le prime ricostruzioni investigative, potrebbero essere collegati. Stando alle indagini in corso, sarebbero coinvolti alcuni giovani ritenuti vicini ai clan Gionta e al cosiddetto “quarto sistema”, attivo sempre nell’area oplontina. Gli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata, coordinati dalla Procura, hanno già avviato accertamenti serrati e sarebbero riusciti a identificare i primi presunti responsabili.

L’ipotesi è che si tratti di un’escalation di tensione tra gruppi giovanili legati alla criminalità organizzata locale. Le indagini puntano ora a chiarire dinamica e movente dei due episodi, valutando eventuali collegamenti tra la rissa e gli spari esplosi nel cuore della città.