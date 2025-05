Notte di violenza a Barano d’Ischia, dove una rissa scoppiata all’interno di un ristorante con musica dal vivo ha causato almeno quattro feriti. L’episodio è avvenuto tra venerdì e sabato in via Spiaggia dei Maronti, una delle zone più frequentate dell’isola. I Carabinieri della compagnia di Ischia sono intervenuti tempestivamente e hanno avviato le indagini. Grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza del locale e delle aree circostanti, oltre all’acquisizione dei referti medici, i militari hanno potuto ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Feriti e denunciati: i dettagli

Secondo i referti, quattro persone hanno riportato lesioni con prognosi tra i 15 e i 30 giorni. Al termine delle indagini, sei individui di età compresa tra i 22 e i 35 anni sono stati denunciati per rissa e lesioni personali. Gli indagati provengono dai comuni di Lacco Ameno, Casamicciola e Napoli.

Provvedimenti e misure restrittive

L’esercizio commerciale teatro della rissa sarà segnalato per la sospensione dell’attività, mentre tutti gli indagati saranno proposti per il DACUR (il cosiddetto Daspo urbano), un provvedimento che vieta l’accesso a determinate aree pubbliche. Per l’unico partecipante residente a Napoli, scatterà inoltre la proposta di foglio di via obbligatorio dai comuni dell’isola d’Ischia.