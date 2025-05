Una figura femminile, civica, competente in economia e capace di comunicare efficacemente con l’elettorato: è questo il profilo che, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, Forza Italia starebbe valutando per la corsa alla presidenza della Regione Campania. E il nome che circola con crescente insistenza è quello di Myrta Merlino.

Un volto noto, ma fuori dai partiti

Napoletana, giornalista affermata e conduttrice televisiva, Myrta Merlino rappresenterebbe, secondo alcune fonti politiche, il prototipo ideale di candidata civica: estranea alle dinamiche di partito ma al tempo stesso ben radicata nel tessuto sociale ed economico del Paese. Da anni, infatti, è impegnata nel racconto dell’attualità con un taglio attento ai temi sociali, economici e del lavoro.

Le parole di Martusciello e i segnali dal territorio

A rafforzare l’ipotesi della sua discesa in campo, ci sono le recenti dichiarazioni del coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, che ha ribadito il valore di una “candidatura civica femminile”, precisando:

“Civico è uno status, non un’appartenenza”.

Pur senza fare nomi, molti hanno letto in queste parole un riferimento diretto proprio a Merlino.

Un compleanno che diventa (anche) un segnale politico

A far crescere ulteriormente le voci, anche un evento mondano: la giornalista ha festeggiato il compleanno a Napoli, in un locale noto, alla presenza di amici, imprenditori e – come trapelato – anche di alcune presenze politiche. Un’occasione conviviale, certo, ma che in un contesto elettorale fluido può essere letta anche come un primo, informale passo di avvicinamento.

Il centrodestra cerca un nome forte per sfidare De Luca

Nel centrodestra, dove la partita per le Regionali 2025 in Campania è ancora tutta da giocare, si fa largo l’idea che una figura “di rottura” rispetto ai tradizionali schemi partitici possa rappresentare una carta vincente contro l’attuale governatore Vincenzo De Luca, ancora forte di un consenso radicato ma anche contestato per alcune scelte amministrative.

Nessuna conferma ufficiale, ma il nome resta sul tavolo

Ad oggi non c’è nessuna conferma ufficiale da parte della diretta interessata né da ambienti ufficiali del partito, ma il nome di Myrta Merlino resta tra i più discussi negli ambienti politici campani. Una scelta che, se confermata, potrebbe cambiare gli equilibri della campagna elettorale.