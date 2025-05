Una turista tedesca è rimasta gravemente ferita mentre era in escursione con il compagno nella zona della valle delle Ferriere, un’area situata nella Costiera Amalfitana. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, nei pressi della località Ficanoce, a Scala (Salerno). La coppia, entrambi di origini tedesche, si trovava a percorrere uno dei sentieri più impegnativi della zona quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato l’incidente.

L’intervento delle squadre di soccorso

Dopo l’allarme lanciato dai carabinieri di Amalfi, sono immediatamente intervenuti numerosi soccorritori, tra cui il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (Cnsas), la Protezione Civile Millenium di Amalfi, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, e l’ambulanza 118. Le squadre hanno affrontato una difficile operazione di recupero, facendosi strada attraverso la fitta vegetazione per raggiungere i due escursionisti.

Le condizioni della turista tedesca

Le condizioni della donna sono apparse subito critiche. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118. La turista è stata trasportata d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli, dove è ricoverata per le gravi ferite riportate.

Il compagno della donna, pur essendo anch’esso rimasto ferito, è stato trattato meno gravemente e trasferito in ambulanza all’ospedale di Pogerola per ulteriori accertamenti. Entrambi sono stati fortunatamente salvati grazie alla tempestività dell’intervento delle squadre di soccorso.