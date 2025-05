Ritrovato senza vita il corpo di Rayan Mdallel, il ragazzo di 15 anni scomparso da Mondragone lo scorso 30 gennaio 2025. La tragica notizia è annunciata dal sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, tramite un post sul proprio profilo Facebook, dove ha espresso il cordoglio dell’intera comunità cittadina.

“Non trovo – ma forse non esistono – parole che possano colmare un dolore così ingiusto e straziante”, ha scritto il primo cittadino, aggiungendo che sarà proclamato un momento di lutto cittadino nei prossimi giorni.

Ritrovamento in circostanze ancora da chiarire

Il corpo del giovane è ritrovato nel Torinese, in circostanze che restano tutte da accertare. Non sono ancora stati resi noti dettagli ufficiali sulle condizioni del ritrovamento né sulla causa del decesso. Le autorità stanno lavorando per ricostruire gli ultimi mesi di vita del ragazzo e chiarire ogni aspetto della vicenda.

Una scomparsa lunga mesi

Rayan si era allontanato volontariamente da casa a fine gennaio. Al momento della scomparsa, era in bicicletta, indossava una tuta scura, scarpe Nike bianche e portava con sé due zaini, uno Adidas e uno scolastico.

Nei mesi successivi, la madre aveva più volte lanciato appelli disperati tramite il programma televisivo Chi l’ha visto?, chiedendo a chiunque avesse informazioni di contattare lei o le forze dell’ordine.

Una delle poche segnalazioni significative era arrivata da Roma, dove una donna aveva riferito di aver visto un ragazzo con le stesse caratteristiche nei pressi della fermata di un autobus in zona Rebibbia, con una bicicletta nera. Purtroppo, nonostante le speranze e le ricerche, non è arrivato il lieto fine.