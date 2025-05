Paura e sangue ieri sera al distributore di benzina di via Domenico Fontana a Napoli, proprio di fronte al liceo Vittorini, dove è andata in scena una violenta rapina che ha lasciato due persone ferite, una delle quali in condizioni gravi.

L’assalto: auto con targa coperta, uomini incappucciati e coltelli

Erano circa le 19:30 quando un’auto con la targa oscurata ha fatto irruzione nell’area di servizio, solitamente affollata dagli automobilisti della zona. A bordo del veicolo c’erano tre uomini, due dei quali incappucciati e armati di coltello. Dopo aver evitato le pompe di carburante, i rapinatori sono scesi puntando dritti verso i gestori del distributore e intimando loro di consegnare l’incasso della giornata.

Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stato un tentativo di reazione o almeno un gesto di resistenza da parte delle vittime, che ha fatto degenerare la situazione. I due addetti sono colpiti ripetutamente con coltellate, in varie parti del corpo.

Feriti in codice rosso: uno operato d’urgenza al Cardarelli

Subito dopo l’aggressione, la banda è fuggita a bordo della stessa auto, lasciando a terra i due feriti, che sono trasportati in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Uno dei due ha riportato ferite superficiali, medicate con punti di sutura. Per l’altro è stato necessario un intervento chirurgico d’urgenza a causa dell’abbondante emorragia provocata dai fendenti.

Incasso ancora da quantificare

Non è ancora chiaro se i rapinatori siano riusciti a portare via parte dell’incasso: il terzo gestore, assente al momento del fatto, non ha ancora completato il conteggio dei contanti disponibili al momento della rapina.

Le indagini: targa coperta e telecamere al vaglio della polizia

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Un dettaglio importante: la targa dell’auto era coperta, elemento che fa pensare che si tratti di un mezzo non rubato, ma utilizzato appositamente per l’azione criminale.