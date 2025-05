Momenti di tensione si sono verificati ieri mattina a via Caravaggio, dove si è consumata una rapina in un ufficio postale. I residenti della zona sono stati scossi dall’arrivo di numerose volanti e dall’attività di un elicottero che ha sorvolato l’area, generando preoccupazione tra la popolazione. Sebbene la polizia abbia arrestato due rapinatori, non è ancora chiaro se un terzo complice sia riuscito a fuggire.

Secondo quanto ricostruito, i rapinatori, armati di pistole, sono entrati nell’ufficio postale poco dopo le 11 e si sono diretti verso il back-office, dove si trovano i soldi contanti. Tuttavia, mentre il colpo era ancora in corso, l’allarme è scattato grazie alla Security Room di Poste Italiane, che monitora in tempo reale gli uffici postali attraverso un sistema di videosorveglianza. Questo ha consentito alle forze dell’ordine di arrivare rapidamente sul posto.

Quando gli agenti hanno fatto irruzione nell’ufficio, i rapinatori sono colti di sorpresa e disarmati. Due uomini, napoletani di 47 e 54 anni, sono arrestati in flagranza di reato. I due, che ora dovranno rispondere di rapina aggravata, sono trovati in possesso di pistole a salve e della refurtiva appena sottratta.

Sul luogo dell’incidente, oltre agli agenti dei Commissariati San Ferdinando e San Paolo, sono intervenuti anche i personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato Bagnoli e delle UOPI (Unità Operative Pronto Intervento), per coordinare le operazioni di arresto e messa in sicurezza dell’area. La situazione è monitorata anche da un elicottero del VI Reparto Volo della Polizia di Stato, che ha sorvolato la zona.

Molti residenti, spaventati dai rumori e dalla presenza massiccia delle forze dell’ordine, si sono rifugiati nelle proprie abitazioni, mentre alcuni di loro hanno ripreso la scena con i propri telefonini.