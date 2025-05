Un ragazzo di 15 anni, originario di Napoli, è stato arrestato ieri dalla Squadra Mobile con le accuse di rapina aggravata, ricettazione, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione alla Sala Operativa, che ha allertato i Falchi per una rapina appena avvenuta in via Alessandro D’Alessandro, nella periferia occidentale della città.

Secondo le prime ricostruzioni, due persone a bordo di scooter e armate di pistola avevano appena messo a segno una rapina. I poliziotti, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a intercettare i due mentre tentavano di fuggire. La fuga si è però conclusa con una caduta rovinosa: i due rapinatori hanno perso il controllo dei mezzi, finendo a terra.

Gli agenti sono riusciti a bloccare e identificare uno dei due, rivelatosi essere un minorenne di 15 anni, trovato ancora in possesso dell’arma. Il complice è invece riuscito a scappare, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce.

Durante i controlli, è emerso che anche lo scooter utilizzato dal 15enne era stato rubato, confermando la gravità della condotta. Il minore è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.