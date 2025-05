Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato con almeno nove fendenti nella serata di ieri in piazza Dante, nel cuore del centro storico di Napoli. Si tratta del secondo episodio analogo verificatosi nello stesso luogo nel giro di 48 ore. Il giovane, immediatamente soccorso, è trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove si trova attualmente in prognosi riservata. Fortunatamente, secondo fonti sanitarie, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti gli agenti del commissariato Decumani e gli uomini della Squadra Mobile, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Al momento non sono ancora noti i motivi alla base del ferimento. Tuttavia, una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è quella di un diverbio tra gruppi di adolescenti.

Questo episodio segue di poche ore un altro fatto di sangue: tra sabato e domenica, infatti, un ragazzo di 14 anni era anch’egli ferito con un’arma da taglio sempre in piazza Dante. In quel caso, la Polizia era riuscita a identificare l’aggressore poco dopo i fatti.

In seguito agli eventi, è convocata una riunione urgente del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Napoli, Michele di Bari.