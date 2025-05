Violenta aggressione nella serata di ieri ad Avellino, in via Colombo, dove un ragazzo di 14 anni è rimasto picchiato da un coetaneo per motivi che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero da ricondurre a futili questioni. L’episodio ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118: il giovane, ferito al volto, è trasportato all’ospedale Moscati, dove i medici gli hanno diagnosticato lesioni guaribili in alcuni giorni. Le condizioni del ragazzo, pur non gravi, hanno destato forte preoccupazione nei familiari, che si sono subito rivolti alla Questura per denunciare l’accaduto.

Grazie alle indagini immediatamente avviate dalla polizia, il presunto responsabile dell’aggressione è identificato. Al momento si attendono i provvedimenti conseguenti, anche in base alla valutazione dell’autorità giudiziaria minorile.

L’episodio ha suscitato sconcerto tra i residenti della zona, ancora una volta testimoni di episodi di violenza tra giovanissimi. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità ulteriori.