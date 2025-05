Non si arrestano gli episodi di violenza nel cuore della movida partenopea. Nella notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio, un nuovo allarme è scattato in piazza Dante, uno dei luoghi più frequentati del centro storico. Un 14enne incensurato è arrivato al Pronto Soccorso dell’ospedale Pellegrini con due ferite da arma da taglio, una alla gamba sinistra e l’altra alla spalla.

Secondo il racconto fornito alla Polizia di Stato, il ragazzo sarebbe stato aggredito da un coetaneo sconosciuto, al termine di una lite per futili motivi. L’aggressione è avvenuta intorno all’una, davanti a numerosi presenti. I medici dell’ospedale hanno dichiarato che il giovane guarirà in circa dieci giorni.

L’intervento della polizia e il commento del prefetto

La segnalazione ha subito attivato gli agenti del commissariato Montecalvario, che hanno avviato le indagini per identificare l’autore dell’aggressione. Già nelle ore successive, gli inquirenti hanno rintracciato il presunto responsabile, ora sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

In seguito all’episodio, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha disposto un rafforzamento dei controlli nell’area di piazza Dante, ringraziando pubblicamente la Polizia di Stato e l’Esercito per il tempestivo intervento, che ha evitato conseguenze più gravi. La vicenda sarà discussa nel prossimo Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.