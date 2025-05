Una ragazza di 15 anni è ricoverata in prognosi riservata dopo essere precipitata, nella serata di ieri, dal terzo piano della propria abitazione a Taurano, in provincia di Avellino. Le circostanze dell’incidente sono attualmente al vaglio degli inquirenti.

Trasportata d’urgenza in ospedale

Immediatamente soccorsa dai familiari, la giovane è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale di Avellino. Al momento, le sue condizioni sono gravi, ma stabili. I medici si sono riservati la prognosi.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno subito avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica della caduta. Non si esclude alcuna ipotesi: al momento si valutano tutte le possibilità, da un incidente domestico a eventuali atti volontari.

Le prossime ore saranno decisive per comprendere meglio l’origine dell’accaduto, anche attraverso l’ascolto di testimoni e l’analisi degli ambienti domestici.