Un grave episodio di violenza familiare si è verificato nelle scorse ore a Pago del Vallo di Lauro, in provincia di Avellino. Un anziano, per motivi ancora da chiarire, ha afferrato un coltello da cucina e ha tentato di accoltellare il nipotino della sorella.

La zia del piccolo, rendendosi conto del pericolo, si è interposta tra l’aggressore e il bambino, venendo colpita dalla lama. Le ferite, riportate al braccio, fortunatamente non sono risultate gravi. La donna è stata immediatamente ricoverata in ospedale, mentre il bambino non ha riportato alcuna conseguenza fisica.

L’anziano era ospitato dalla sorella per ricevere cure

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era ospite della sorella, residente nel comune irpino, in quanto aveva bisogno di assistenza sanitaria. Tuttavia, qualcosa ha generato un improvviso scatto d’ira, culminato nel tentativo di aggressione.

Nonostante il gesto violento, è stato solo grazie al pronto intervento della donna e successivamente degli agenti del Commissariato di Lauro che si è evitato il peggio. Gli operatori di polizia, infatti, hanno bloccato l’anziano e avviato gli accertamenti per chiarire le motivazioni dell’accaduto.

Indagini in corso

Al momento, le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’episodio e stabilire se ci fossero precedenti o segnali premonitori. L’ipotesi prevalente è quella di un gesto isolato legato a una condizione psico-fisica compromessa dell’aggressore.