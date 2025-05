Drammatico episodio nella notte in via Calastro a Torre del Greco, dove un tentativo di rapina è finito in tragedia per il presunto aggressore. Un uomo – di cui non sono ancora note le generalità – è ricoverato in codice rosso ed è in pericolo di vita, dopo essere rimasto ferito durante una colluttazione con la vittima.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori della Polizia di Stato, l’uomo avrebbe cercato di rapinare una coppia a bordo di uno scooter, avvicinandosi con l’intento di sottrarre loro effetti personali. Il conducente del mezzo, però, ha reagito prontamente, dando origine a una violenta colluttazione.

Durante lo scontro, il giovane a bordo dello scooter avrebbe colpito il rapinatore con un coltello, ferendolo gravemente. A riportare le ferite più gravi è proprio l’aggressore, trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove si trova ricoverato in condizioni critiche.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’aggressione. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull’identità dell’uomo ferito e sulla posizione legale del giovane che ha reagito.