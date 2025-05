Un principio d’incendio si è sviluppato questa mattina nel locale tecnico al piano seminterrato dell’edificio 14 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli. L’edificio ospita i reparti di odontoiatria e chirurgia maxillo-facciale.

Intervento tempestivo ha evitato danni gravi

L’incendio ha interessato esclusivamente i motori delle pompe di aspirazione. Grazie all’intervento delle protezioni automatiche del quadro elettrico, le fiamme sono state contenute prima che potessero propagarsi ad altre aree dell’edificio.

Inoltre, la squadra antincendio interna, attiva 24 ore su 24, è intervenuta prontamente riuscendo a domare il principio di incendio in tempi rapidi.

Diffusione di fumo e misure di sicurezza attivate

Tuttavia, all’interno dell’edificio si è comunque diffusa una notevole quantità di fumo, rendendo necessario l’intervento delle squadre di emergenza per la messa in sicurezza dei pazienti.

In particolare, quattro degenti sono stati trasferiti in altri edifici dell’Azienda Ospedaliera per precauzione. Non si registrano feriti o intossicati.

Attività didattiche sospese e sanificazione in programma

Le attività didattiche in corso nelle aule dell’edificio 14 sono state immediatamente sospese. A breve, secondo quanto comunicato dalla direzione, sarà avviata la sanificazione completa degli ambienti coinvolti, al fine di ripristinare la piena funzionalità della struttura in condizioni di sicurezza.