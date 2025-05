Nel primo giorno di grande caldo a Napoli, le spiagge cittadine sono state prese letteralmente d’assalto. Le immagini inviate al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, raccontano di una situazione completamente fuori controllo. Gli arenili, affollati come formicai, sono stati raggiunti da centinaia di persone, molte delle quali hanno scavalcato i cancelli per accedere persino alle aree interdette.

In particolare, la zona di Riva Fiorita è risultata completamente paralizzata: auto e scooter in doppio senso hanno creato un blocco totale, rendendo inaccessibili sia le vie d’accesso che quelle di fuga. Anche via Posillipo è stata interessata da un traffico ingestibile, con code chilometriche e circolazione quasi ferma per ore.

Borrelli: “Serve prevenzione, non possiamo affidarci all’autoregolamentazione”

A fronte delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini, Borrelli si è recato personalmente alla spiaggia delle Monache, accompagnato dalla Polizia di Stato, per verificare la situazione. “Regna il caos – ha dichiarato – siamo di fronte a un esodo incontrollato. Qui come in tutte le spiagge super affollate di Napoli si pone un serio problema di ordine pubblico e sicurezza”.

Il deputato ha aggiunto di aver parlato direttamente con il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, per esprimere le sue preoccupazioni. Secondo Borrelli, “le spiagge devono essere presidiate soprattutto nei giorni da bollino rosso, quando l’afflusso è particolarmente elevato. Occorrono regole chiare e controlli costanti. Non si può lasciare tutto all’autoregolamentazione”.

Emergenza sicurezza: “Basta poco per far scattare il panico”

Uno degli aspetti più critici, secondo il parlamentare, è rappresentato dall’assenza di vie di fuga e dalla congestione del traffico, che rendono particolarmente difficile qualsiasi tipo di intervento in caso di emergenza. “Con migliaia di persone ammassate sulle spiagge, basta una piccola scintilla per far esplodere la follia. Serve prevenzione e una strategia di gestione del flusso turistico-balneare”, ha concluso.