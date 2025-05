I carabinieri della stazione di Boscoreale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane di 20 anni, residente nel comprensorio vesuviano. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina.

Il ventenne è ritenuto responsabile di due rapine aggravate, commesse rispettivamente ai danni di una farmacia a Boscoreale e di un distributore di carburanti a Pompei. È accusato anche di detenzione abusiva di armi e furto aggravato.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Le indagini condotte dai militari hanno permesso di raccogliere elementi ritenuti fondamentali per ricostruire le responsabilità del giovane. Oltre alle testimonianze delle vittime, un ruolo chiave lo hanno avuto le immagini di videosorveglianza, sia pubbliche che private.

In particolare, è documentato il furto delle targhe da un’auto in sosta, poi applicate a un veicolo a noleggio, utilizzato per mettere a segno le due rapine.

Detenzione a Poggioreale

Dopo le formalità di rito, il 20enne è trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale. Nello stesso istituto penitenziario è attualmente detenuto anche un suo presunto complice, coetaneo, già arrestato per gli stessi reati.