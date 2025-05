In vista dei possibili festeggiamenti legati ai prossimi eventi sportivi, i Carabinieri hanno intensificato i controlli su tutto il territorio di Napoli e provincia. Le operazioni mirano a prevenire episodi di illegalità e a garantire la sicurezza pubblica, soprattutto durante momenti di aggregazione di massa.

Durante uno di questi controlli, i Carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno arrestato un uomo a Casola di Napoli. Si tratta di Pasquale Cisale, 27 anni, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato fermato mentre era alla guida della propria auto. A seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di due ordigni artigianali del tipo “cipolle”, del peso di mezzo chilo ciascuno, ancora da incartare ma già estremamente pericolosi. In totale, un chilo di esplosivo è stato sequestrato dagli artificieri del Comando Provinciale di Napoli, prontamente intervenuti sul posto.

Pasquale Cisale è stato arrestato ed è attualmente in attesa di giudizio.

Sicurezza e prevenzione in vista degli eventi sportivi

Le forze dell’ordine stanno monitorando costantemente le aree sensibili del territorio napoletano, soprattutto nei comuni dell’hinterland, per evitare che i festeggiamenti per eventi sportivi sfocino in atti pericolosi o illeciti. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con particolare attenzione al possesso e utilizzo di fuochi pirotecnici illegali.