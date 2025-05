Attimi di paura questa mattina in piazza Dante, nel cuore di Napoli, dove una spazzatrice dell’Asia è stata avvolta da una densa nube di fumo prima di prendere fuoco sotto gli occhi attoniti dei passanti. L’incendio si è sviluppato proprio sotto il grande orologio del Convitto Nazionale, diventando subito visibile da tutta la zona. Fortunatamente, il conducente del mezzo è riuscito a mettersi in salvo ed è rimasto illeso.

La scena è immortalata in un video condiviso sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato l’accaduto con un post sul suo profilo. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, alimentando preoccupazione tra i cittadini e riaccendendo i riflettori sulla sicurezza dei mezzi utilizzati per la pulizia urbana.

Secondo una prima ricostruzione, la causa dell’incendio sarebbe un corto circuito elettrico, ma saranno le verifiche tecniche a stabilire con certezza l’origine del rogo.

In una nota ufficiale, Asia ha chiarito quanto accaduto: «Stamane, un nostro mezzo in servizio ha preso fuoco in Piazza Dante per cause probabilmente attribuibili a un corto circuito elettrico. L’operatore alla guida è rimasto illeso. Asia fa ogni giorno il massimo sforzo per il decoro e la pulizia della città. Un imprevisto come quello di oggi non ha avuto conseguenze anche grazie alla preparazione del nostro personale. Proseguiamo nel nostro quotidiano e costante impegno nella cura della città».

Nonostante il grande spavento e il traffico momentaneamente rallentato, l’intervento tempestivo del personale ha evitato conseguenze più gravi.