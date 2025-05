Momenti di puro terrore a Caposele in via Aldo Moro, dove un’auto in marcia ha improvvisamente preso fuoco. A bordo della vettura, alimentata a gasolio, viaggiavano due donne e due bambini, tutti provenienti da Laviano. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Auto in fiamme mentre è in movimento

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sprigionate improvvisamente dal vano motore, mentre il veicolo percorreva la centralissima via del paese irpino. Colte dal panico, ma con grande prontezza di riflessi, le due donne sono riuscite ad afferrare i bambini e a uscire rapidamente dall’abitacolo, mettendosi in salvo pochi istanti prima che le fiamme avvolgessero il mezzo.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

La richiesta di soccorso è stata immediata. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lioni, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’intera area, evitando ulteriori conseguenze.

Tanta paura ma nessun ferito

Nonostante il grande spavento, le due donne e i bambini non hanno riportato ferite. Rimane però lo shock per quanto accaduto, in un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.