A Torre del Greco, in provincia di Napoli, si è sfiorata la tragedia. Un ascensore è precipitato dal terzo al primo piano all’interno di un condominio situato in via Madonna del Principio. A bordo si trovavano quattro persone, una famiglia composta da padre, madre e due figli, tutte rimaste ferite e sotto choc.

Secondo le prime ricostruzioni, la cabina dell’ascensore in caduta è stata fermata solo grazie all’intervento del cavo di emergenza, che ha evitato conseguenze ben peggiori. La famiglia, pur avendo riportato ferite non gravi, è stata soccorsa tempestivamente dai vigili del fuoco e dal personale sanitario del 118.

Attualmente, i quattro occupanti sono ricoverati presso l’Ospedale del Mare e il Cardarelli di Napoli per accertamenti e cure. Le loro condizioni non destano preoccupazioni, ma sono ancora in stato di forte choc.

Indagini in corso sulla sicurezza dell’impianto

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per avviare gli accertamenti sull’impianto dell’ascensore e verificare le condizioni di manutenzione. Non si esclude un guasto tecnico come causa della caduta.