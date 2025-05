Attimi di paura questa mattina lungo l’A2 del Mediterraneo, in direzione sud, dove un furgone portavalori si è improvvisamente capovolto a circa un chilometro dallo svincolo di Sala Consilina, nel salernitano.

La dinamica: veicolo ribaltato in autostrada

Secondo le prime informazioni, il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso aderenza e si sarebbe ribaltato sull’asfalto. All’interno del veicolo si trovavano due guardie giurate: una di esse ha riportato ferite gravi, mentre l’altra è rimasta illesa. Fortunatamente, nonostante la gravità delle lesioni, la persona ferita non è in pericolo di vita.

Intervento dei soccorsi e viabilità

Sul posto sono intervenuti prontamente:

le squadre dei Vigili del Fuoco,

i sanitari del 118,

gli agenti della Polizia Stradale,

e i tecnici dell’Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza della carreggiata.

Nonostante l’incidente, si sono registrati soltanto lievi disagi al traffico, grazie alla rapida gestione dell’emergenza.

Indagini in corso

La Polizia Stradale ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui un possibile guasto meccanico o una manovra improvvisa per evitare un ostacolo.