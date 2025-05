Una tragica fatalità ha sconvolto la provincia di Brindisi. Tre giovani, tutti residenti a Torchiarolo, hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la strada provinciale Torchiarolo-Lendinuso.

L’incidente e la dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, la vettura coinvolta, una Porsche, si sarebbe ribaltata improvvisamente finendo fuori strada e successivamente avvolta dalle fiamme. A bordo si trovavano Luigi Perruccio, 22 anni, Sara Capilunga e Karina Ryzkhova, entrambe 21enni. Quest’ultima era originaria dell’Ucraina. Tutti e tre i giovani sono deceduti sul colpo.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio del veicolo, e i sanitari del 118, i quali hanno prestato soccorso anche ai familiari delle vittime, giunti sul luogo della tragedia e colti da malore per lo shock.

Presenti anche i carabinieri, la polizia locale, e il pubblico ministero di turno della Procura di Brindisi, che ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause dell’incidente.

Strada chiusa e rilievi in corso

La strada provinciale è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi del caso e garantire la sicurezza degli operatori. Le indagini sono attualmente in corso per accertare l’esatta dinamica dello schianto, comprese eventuali responsabilità legate alla velocità, allo stato dell’asfalto o a guasti meccanici.