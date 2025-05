Un uomo di 40 anni, Cristian Pagano, residente a Battipaglia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato. L’arresto è avvenuto a Pompei, in via Plinio, durante un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti del Commissariato locale.

L’intervento degli agenti

Nel corso della mattinata, gli agenti hanno notato un individuo che si muoveva con fare sospetto tra la vegetazione posta davanti a un esercizio commerciale. L’uomo, uscendo da una siepe con una shopper tra le mani, ha accelerato il passo nel tentativo evidente di sfuggire al controllo. Tuttavia, il comportamento ha attirato l’attenzione dei poliziotti, che lo hanno immediatamente fermato per un controllo.

La refurtiva e la dinamica del furto

A seguito della perquisizione, gli agenti hanno scoperto che l’uomo era in possesso di diversi generi alimentari. Dalle verifiche successive è emerso che tali beni erano stati appena sottratti da un’attività commerciale nelle vicinanze. Secondo quanto ricostruito, Pagano avrebbe praticato un taglio al telone del dehor dell’esercizio utilizzando un oggetto tagliente, per poi introdursi all’interno e rubare la merce.

L’arresto e le conseguenze legali

Cristian Pagano è stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato. Le autorità competenti sono ora al lavoro per avviare l’iter giudiziario. L’uomo dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato, in quanto il reato è stato commesso con effrazione e in danno di un esercizio commerciale.