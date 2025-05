Prosegue la lotta all’illegalità nel quartiere di edilizia popolare 219 di Pomigliano d’Arco grazie a un’operazione congiunta dei Carabinieri della locale stazione, degli agenti della Polizia Locale e del personale tecnico specializzato dell’Enel. Durante l’intervento, sono stati controllati numerosi alloggi sospettati di irregolarità.

Scoperti 19 allacci abusivi alla rete elettrica pubblica

Nel corso delle ispezioni, sono emersi 19 casi di furto di energia elettrica: ogni episodio corrisponde a un appartamento in cui erano realizzati allacci abusivi direttamente alla rete pubblica. Le 19 persone coinvolte sono denunciate e risultano attualmente indagate.

Danno economico in fase di quantificazione

Il danno arrecato all’infrastruttura elettrica pubblica è al momento in fase di stima da parte dell’Enel. Tali furti rappresentano non solo un illecito penale, ma anche un serio rischio per la sicurezza degli abitanti e per l’intera rete elettrica locale.

Controlli in corso e nuove verifiche previste

Le autorità hanno confermato che i controlli continueranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di individuare ulteriori irregolarità e garantire il ripristino della legalità nel quartiere 219. La sinergia tra forze dell’ordine e operatori tecnici si conferma fondamentale per contrastare fenomeni di illegalità diffusa nei territori più sensibili.