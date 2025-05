Un weekend all’ insegna del basket a Palma Campania dove nella giornata di ieri, sabato 17 maggio presso la tendostruttura Polisportiva Palmese, i giovani cestisti under 17 hanno disputato le semifinali del campionato regionale di basket. Ad aggiudicarsi la vittoria Step Back Caiazzo, che ha avuto la meglio sul Baiano, successivamente la Polisportiva Palmese che in casa ha vinto contro Basket Città di Caserta.

Si vola dunque in finale questa sera alle 19:00, sempre presso la Polisportiva di Palma Campania in via vecchia San Gennaro, dove si disputerà match più atteso dell’ intero campionato: obbiettivo? aggiudicarsi la coppa .

A sostenere la squadra tutta la Città che anche ieri, testimone la forte presenza di spettatori tra gli spalti, ha dato il meritato supporto e calore ai ragazzi.

Un orgoglio per Palma Campania che in pochi anni ha visto nascere, vede crescere, realtà sportive importanti.

Nei giorni scorsi, anche il Primo Cittadino Nello Donnarumma, attraverso le pagine social ha invitato i suoi cittadino a fare il tifo per squadra in questo fine settimana davvero importante per la società e i giovanissimi atleti che con impegno e sacrificio indossano i colori della Città.