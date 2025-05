Si è svolta nella giornata di ieri, 21 maggio, presso la sede comunale di Piazza De Marinis, una conferenza di servizi finalizzata a rafforzare il coordinamento tra gli enti e le società impegnate nei lavori pubblici in corso sul territorio comunale. L’incontro, presieduto dal Commissario Straordinario Dott. Vincenzo Chietti, ha visto la partecipazione dei responsabili tecnici del Comune, della Polizia Municipale e dei rappresentanti delle principali aziende attive sul territorio: GORI S.p.A., E-Distribuzione, 2i Rete Gas, Fibercop e Open Fiber.

Obiettivi dell’incontro

Nel corso della riunione, il Commissario ha ribadito la necessità di una gestione condivisa e ordinata degli interventi, sottolineando l’importanza di una comunicazione tempestiva e trasparente alla cittadinanza, soprattutto in relazione a chiusure stradali e percorsi alternativi. È stato inoltre ricordato il divieto assoluto di chiusure arbitrarie e l’obbligo di preavviso di almeno 48 ore, da accompagnare con segnaletica adeguata e informazione pubblica.

Stato di avanzamento dei lavori

Ogni società ha presentato un aggiornamento sulle attività in corso:

Open Fiber ha comunicato di aver completato il 98% degli interventi previsti e presenterà a breve il cronoprogramma per i ripristini definitivi delle strade interessate.

GORI S.p.A. ha fatto sapere che i lavori per la sostituzione della rete idrica in via Flocco Vecchio termineranno entro 15 giorni, mentre quelli in Viale Manzoni, in fase di avvio, dovranno concludersi entro il 31 luglio 2025, in linea con le scadenze del PNRR. Proseguono intanto i lavori sulla rete fognaria in diverse zone, tra cui via Ceraso, via Fontanelle e via Scafati.

Fibercop ha presentato otto nuove richieste per interventi in microtrincea.

E-Distribuzione ha riferito sull’andamento dei lavori in via XXIV Maggio, evidenziando la necessità di accelerare le autorizzazioni per le tratte soggette a vincoli, come nel caso dei passaggi in prossimità della linea ferroviaria Circumvesuviana. È stata inoltre sollecitata l’emanazione dell’ordinanza per il ripristino definitivo di via Nuova San Marzano.

2i Rete Gas – Campania Gas srl ha aggiornato sullo stato della metanizzazione, attualmente al 45% del completamento, con fine lavori prevista nel 2029.

Impegni e prossimi passi

Al termine dell’incontro, il Dott. Chietti ha annunciato l’istituzione di tavoli tecnici permanenti e l’organizzazione di incontri periodici di monitoraggio, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza e garantire il rispetto dei tempi previsti.

“È fondamentale – ha dichiarato il Commissario Chietti – garantire una gestione coordinata e trasparente degli interventi pubblici, affinché i fisiologici disagi legati alla viabilità non superino il limite della sostenibilità e non compromettano gli interessi fondamentali della cittadinanza.”

L’incontro si è concluso con l’impegno congiunto di tutti i partecipanti a rispettare le tempistiche stabilite e a comunicare con prontezza eventuali variazioni o criticità all’Amministrazione comunale e ai cittadini.