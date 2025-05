Si terrà oggi a partire dalle 19, l’inaugurazione del nuovo punto vendita Tabacchi VG, situato in Via Nuova S. Marzano, nel cuore di Poggiomarino. L’apertura del nuovo esercizio commerciale, firmato Vincenzo Giugliano, sarà celebrata con un evento pubblico dedicato a tutta la cittadinanza. La serata, organizzata con spirito festoso e inclusivo, prevede un ricco programma di intrattenimento rivolto a famiglie e bambini: giocolieri, trampolieri, e spettacoli itineranti animeranno l’area antistante l’esercizio, contribuendo a creare un clima di allegria e convivialità.

A rendere ancora più accogliente l’iniziativa, saranno offerti popcorn gratuiti e un buffet aperto a tutti i presenti, con l’obiettivo di favorire la partecipazione e il coinvolgimento della comunità locale. L’evento rappresenta un momento significativo non solo per l’attività commerciale, ma anche per il tessuto urbano di Poggiomarino, proponendosi come occasione di aggregazione e riscoperta della dimensione di prossimità.