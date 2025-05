Piazza Garibaldi si trasforma in un punto di riferimento per la salute pubblica, grazie al nuovo presidio sanitario permanente realizzato attraverso un accordo tra ASL Napoli 1 Centro, Comune di Napoli e Dedalus Cooperativa Sociale, capofila del progetto “La Bella Piazza”.

Un Servizio Sanitario di Prossimità per Tutti i Cittadini

L’obiettivo dell’iniziativa è garantire servizi sanitari gratuiti e accessibili, con particolare attenzione alle persone più fragili. Ogni giorno, secondo un calendario a rotazione, diversi servizi della ASL Napoli 1 Centro saranno presenti negli spazi adiacenti alla Portineria Garibaldi (civico 152).

Servizi Offerti dal Presidio Sanitario

I cittadini potranno accedere a numerosi servizi sanitari di prevenzione, informazione ed educazione alla salute, tra cui:

Medicina di base

Screening oncologici

Prevenzione di malattie infettive

Servizi veterinari

Assistenza per persone vulnerabili

Tutti i servizi sono erogati da personale specializzato della ASL Napoli 1 Centro, in linea con il programma regionale “Mi Voglio Bene”.

Screening Oncologici Gratuiti: Appuntamento il 31 Maggio

Il progetto prevede anche eventi straordinari: ogni sei mesi, sarà disponibile in piazza un truck dell’ASL Napoli 1 Centro per effettuare screening oncologici gratuiti. Il prossimo appuntamento è sabato 31 maggio, dalle ore 9 alle 18, lato ingresso Galleria Commerciale – Corso Umberto.

Saranno offerti gratuitamente:

Mammografie

Pap-test

Kit per la prevenzione del tumore del colon-retto (ricerca del sangue occulto nelle feci)

Un Progetto Integrato per il Benessere della Comunità

Questo presidio fisso rientra nel più ampio progetto “La Bella Piazza”, un modello di co-gestione pubblico-privato nato per rigenerare l’area Nord di Piazza Garibaldi, rendendola un luogo più vivibile, sicuro e inclusivo. Le attività integrate spaziano dal sociale al socio-sanitario, passando per la cultura e l’educazione alla salute.