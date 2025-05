Quante volte si è parlato di tenere le scuole aperte d’estate? È stata inviata, settimana scorsa, alle famiglie la lettera del Ministro Giuseppe Valditara con cui vengono illustrate le attività ricreative, di potenziamento delle competenze, di socialità per il periodo di sospensione estiva delle lezioni, denominato Piano Estate.

Le ulteriori risorse stanziate, pari a 150 milioni, rappresentano uno “stanziamento importante per offrire preziose opportunità agli studenti, sottolinea il Ministro, nella convinzione che sia fondamentale rendere la scuola un luogo di aggregazione soprattutto per i bambini e i ragazzi che, in estate, perdono un punto di riferimento fondamentale e non possono contare su altre esperienze di arricchimento personale e di crescita a causa delle esigenze lavorative dei genitori o di particolari situazioni familiari”.

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, tutte le scuole potranno utilizzare per il prossimo periodo le risorse stanziate per attivare progetti sportivi, musicali, teatrali, ricreativi, di potenziamento didattico, per valorizzare i talenti dei giovani e, più in generale, tutte quelle iniziative che favoriscono la relazionalità, l’aggregazione, l’inclusione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo.

I genitori dovranno rivolgersi all’istituzione scolastica presso cui sono iscritti i propri figli per poter accedere al programma “Piano estate”.