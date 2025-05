Una notte di festa che si trasforma in un momento di apprensione, poi in una storia a lieto fine. È successo a Casoria, durante i festeggiamenti per il quarto scudetto: un uomo ha smarrito il suo portafoglio nell’entusiasmo generale, ma grazie al gesto onesto di una giovane ragazza, l’ha potuto recuperare poco dopo.

In via Michelangelo, nell’area esterna del PalaCasoria, era stato allestito un maxischermo per trasmettere la partita decisiva che ha consegnato al Napoli il titolo tanto atteso. Come in tante altre città della provincia, i tifosi si sono riversati per strada per celebrare insieme il trionfo.

Tra la gioia collettiva e la confusione della festa, l’amara scoperta: il portafoglio era scomparso. Dentro, oltre ai contanti, anche documenti importanti e foto personali. Sembrava perso per sempre.

Ma un’ora dopo, il colpo di scena. “Mio marito ha ricevuto una telefonata a casa da una ragazza – racconta la moglie –. Aveva ritrovato il suo portafoglio e lo aveva lasciato in custodia al Reverse Bar, proprio lì vicino”.

L’uomo si è recato subito al locale, dove ha potuto recuperare l’oggetto smarrito, intatto. Felice e sollevato, ha evitato la lunga trafila per rifare tutti i documenti.