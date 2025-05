Attimi di forte tensione si sono registrati lungo viale Mellusi, nel cuore di Benevento, dove un giovane di 27 anni, residente nella zona, ha dato in escandescenze iniziando a lanciare oggetti dal balcone della propria abitazione, situata al terzo piano di un edificio.

Oggetti gettati in strada: danneggiate auto in sosta

Tra gli oggetti lanciati figurano sedie, uno sgabello, un contenitore per la raccolta differenziata, oltre a numerose buste piene di oggetti, che sono precipitate sull’asfalto sottostante, danneggiando almeno due auto parcheggiate nella zona. La scena ha generato forte preoccupazione tra i residenti e i passanti, temendo per la sicurezza dei pedoni.

L’intervento delle forze dell’ordine

Numerose le chiamate ai numeri di emergenza. Sul posto sono intervenuti in breve tempo Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118. Le operazioni per accedere all’interno dell’appartamento si sono rivelate complesse: il giovane, infatti, ha continuato per alcuni minuti a lanciare oggetti, rifiutando ogni contatto.

Tuttavia, dopo una fase di mediazione, il 27enne ha aperto spontaneamente la porta, consentendo agli operatori di entrare senza ulteriori resistenze.

Trasferito all’ospedale San Pio

Una volta calmato, l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118 e accompagnato presso l’ospedale San Pio di Benevento per accertamenti. Al momento, non si conoscono i motivi del gesto, ma non si esclude l’ipotesi di un forte disagio psichico.

Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto e verificare eventuali responsabilità per i danni causati.