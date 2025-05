Il mese di giugno 2025 porta con sé novità importanti per i pensionati, sia per quanto riguarda i tempi di pagamento che per un possibile taglio sull’importo dell’assegno. Vediamo nel dettaglio cosa cambia, quando saranno effettuati i versamenti e cosa prevede l’INPS per il recupero di somme indebite.

Quando arriva il cedolino di giugno 2025?

Il cedolino della pensione di giugno 2025 sarà disponibile dopo il 20 maggio sul portale dell’INPS. Attraverso la piattaforma online è possibile:

Consultare l’importo del trattamento pensionistico mensile;

Verificare eventuali variazioni rispetto ai mesi precedenti;

Accedere ai servizi di certificazione, consultazione e variazione dati personali.

Date di pagamento delle pensioni a giugno 2025

A causa delle festività del 1° e 2 giugno, il pagamento subirà un leggero slittamento rispetto al consueto calendario. In particolare, il primo giorno bancabile sarà martedì 3 giugno. Ecco il calendario dettagliato dei pagamenti per chi ritira la pensione in contanti presso Poste Italiane, in base alla lettera iniziale del cognome:

A-B: martedì 3 giugno

C-D: mercoledì 4 giugno

E-K: giovedì 5 giugno

L-O: venerdì 6 giugno

P-R: sabato 7 giugno (solo mattina)

S-Z: lunedì 9 giugno

Chi riceve l’accredito su conto corrente bancario o postale troverà la somma disponibile a partire dal 3 giugno 2025.

Taglio da 50 euro sull’assegno pensionistico: cosa succede

A partire da giugno, alcuni pensionati potrebbero notare una trattenuta di 50 euro al mese, che potrà proseguire per un massimo di quattro mesi consecutivi. Si tratta di un recupero per indebiti comunicato ai soggetti interessati dall’INPS.

Secondo quanto chiarito dall’Istituto, il recupero verrà effettuato direttamente sulla pensione, in rate mensili da 50 euro. Nei casi in cui non sia possibile la trattenuta diretta, l’INPS provvederà a inviare un Avviso di pagamento PagoPA.

Come sapere se sei tra i soggetti interessati

Chi è coinvolto nel recupero ha ricevuto o riceverà una comunicazione ufficiale dell’INPS. Per maggiori dettagli è possibile:

Accedere al proprio fascicolo previdenziale sul sito INPS;

Contattare il numero verde INPS o rivolgersi al patronato di riferimento;

Controllare il cedolino di giugno, dove la trattenuta sarà indicata con apposita voce.