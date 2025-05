Momenti di tensione alla periferia di Battipaglia, dove una donna straniera è stata soccorsa dal personale del 118 in evidente stato di shock e con gli abiti strappati. L’episodio si è verificato in via Fosso Pioppo, una zona già oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine.

Secondo quanto riferito dalla vittima ai soccorritori del Vopi, la donna avrebbe accettato un passaggio in auto da un uomo che, poco dopo, avrebbe tentato di abusare di lei. Fortunatamente, è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto. Presentava diverse escoriazioni ed è immediatamente medicata dal personale sanitario.

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare la veridicità del racconto. Al momento non si esclude alcuna pista. Gli inquirenti stanno acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza nella zona e raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione quanto successo.

Nel frattempo, è rafforzata la presenza delle forze dell’ordine sia in centro che nelle aree periferiche della città. I controlli sono intensificati, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e scoraggiare eventuali episodi di violenza.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle zone meno illuminate della città, spesso teatro di episodi di degrado e microcriminalità.