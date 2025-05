Notte di tensione a Napoli, dove una pattuglia della Polizia Locale è stata aggredita durante un controllo stradale. Gli agenti sono finiti in ospedale con una prognosi di otto giorni. L’aggressore, un 25enne residente a Napoli, è stato identificato e denunciato.

L’intervento in via Santa Caterina

L’episodio è avvenuto alle 3:25 della scorsa notte, in via Santa Caterina, nel cuore della città. Una pattuglia della Polizia Locale di Napoli era intervenuta in seguito a una segnalazione giunta alla centrale operativa riguardante alcune auto parcheggiate irregolarmente sugli stalli riservati ai taxi.

L’aggressione durante la multa

Durante la redazione della contravvenzione a un automobilista, gli agenti sono stati avvicinati da un gruppo di persone, tra cui un uomo di 25 anni, che ha iniziato a inveire contro i poliziotti, minacciandoli di morte senza alcun motivo apparente.

Alla richiesta di esibire i documenti, l’uomo si è rifiutato, costringendo gli agenti ad avviare la procedura di identificazione. A quel punto la situazione è degenerata: l’uomo ha reagito in modo violento e ha incitato anche i presenti, rendendo necessario l’intervento di ulteriori pattuglie.

Agenti colpiti con calci e pugni

Nel corso della colluttazione, gli agenti sono stati aggrediti fisicamente con calci e pugni. Trasportati al Pronto Soccorso del Vecchio Pellegrini, hanno ricevuto cure mediche e sono stati dimessi con una prognosi di otto giorni.

L’aggressore denunciato

L’autore dell’aggressione è stato successivamente identificato e denunciato a piede libero per i reati di:

Oltraggio a pubblico ufficiale

Minaccia

Resistenza a pubblico ufficiale

Lesioni personali

Un grave episodio di violenza contro le forze dell’ordine

L’episodio solleva ancora una volta il tema della sicurezza degli operatori di Polizia Locale, troppo spesso oggetto di violenze durante l’esercizio delle loro funzioni. Il Comune di Napoli non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma si prevede una presa di posizione nelle prossime ore.