Nel mese di maggio 2025, alcuni pagamenti dell’INPS subiranno modifiche a causa della festività del 1° maggio, che coincide con la Festa dei Lavoratori. In particolare, mentre le pensioni subiranno un leggero slittamento, altre prestazioni sociali e sussidi saranno erogati secondo il calendario ordinario.

Pensioni di maggio 2025: quando arrivano

A causa della chiusura degli istituti bancari per la festività del 1° maggio, il pagamento delle pensioni sarà posticipato al giorno successivo, ovvero venerdì 2 maggio 2025. Per coloro che ritirano la pensione in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane, la distribuzione seguirà l’ormai consueto calendario alfabetico, così organizzato:

2 maggio: cognomi dalla A alla B

3 maggio (mattina): dalla C alla D

5 maggio: dalla E alla K

6 maggio: dalla L alla O

7 maggio: dalla P alla R

8 maggio: dalla S alla Z

Pertanto, si consiglia di consultare il proprio ufficio postale per eventuali variazioni locali nel calendario di pagamento.

Assegno Unico di maggio 2025: date previste

Per quanto riguarda l’Assegno Unico Universale, i pagamenti saranno effettuati indicativamente tra il 18 e il 20 maggio 2025 per coloro che hanno già una domanda attiva e non hanno apportato modifiche recenti alla propria situazione.

Tuttavia, per chi ha aggiornato l’ISEE o presenta variazioni rispetto al periodo precedente, l’accredito potrebbe avvenire più tardi, presumibilmente verso la fine del mese. Inoltre, eventuali arretrati derivanti da modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2025 saranno corrisposti insieme alla rata di maggio.

Affinché l’importo sia corretto e aggiornato, è fondamentale presentare tempestivamente un ISEE valido.

Assegno di Inclusione (ADI): doppia erogazione a maggio

L’Assegno di Inclusione, rivolto ai nuclei familiari con un ISEE inferiore a 9.360 euro, sarà versato in due momenti distinti:

Il 15 maggio 2025 per coloro che ricevono la prima erogazione

Il 27 maggio 2025 per i beneficiari già in carico nei mesi precedenti

Questo sussidio rientra tra gli strumenti di sostegno al reddito introdotti in sostituzione del Reddito di Cittadinanza.

Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL): quando arriva

Analogamente all’ADI, anche il Supporto Formazione e Lavoro verrà pagato in due scaglioni, in base alla data di presentazione della domanda:

15 maggio 2025 per chi ha inoltrato la richiesta dopo il 15 aprile

27 maggio 2025 per chi ha presentato domanda entro il 15 aprile

Si tratta di una misura rivolta a soggetti non occupati, che partecipano a percorsi di formazione e orientamento professionale.

Carta Acquisti: nessun pagamento a maggio

Nel mese di maggio 2025 non è previsto l’accredito della Carta Acquisti. Infatti, il pagamento sarà effettuato a giugno e comprenderà le mensilità bimestrali previste. L’importo, pari a 80 euro, verrà caricato sulla carta utilizzata per i pagamenti ordinari.

NASpI e DIS-COLL: pagamento nella seconda metà del mese

Infine, le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL saranno versate nella seconda metà di maggio. Le date precise di pagamento variano in funzione del momento in cui è stata presentata la domanda.

Per verificare l’accredito, è possibile consultare il proprio Fascicolo Previdenziale sul sito dell’INPS utilizzando le credenziali digitali SPID, CIE o CNS. In caso di ritardi o anomalie, si raccomanda di contattare il Contact Center INPS oppure recarsi presso la sede territoriale di competenza.