È scattata nelle ultime ore una vasta operazione interforze contro l’ambulantato abusivo alimentare nelle strade della periferia Nord del capoluogo campano. L’azione ha coinvolto gli agenti della Polizia Municipale di Napoli – Unità Operativa Scampia, il personale della Polizia di Stato – Commissariato di Scampia e i tecnici dell’ASL Napoli 1 Centro, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno sempre più diffuso della vendita irregolare di alimenti su suolo pubblico.

I controlli: cinque gli ambulanti individuati, 305 chili di alimenti sequestrati

L’attività di controllo si è concentrata nelle zone di via Fratelli Cervi, via Baku, via Giovanni Antonio Campano, via Mugnano a Marianella e via De Amicis, tutte nell’ambito della VIII Municipalità. In totale, sono identificati quattro venditori ambulanti abusivi, ai quali sono comminate sanzioni per un totale di 39mila euro. Un quinto venditore, alla vista degli agenti, è riuscito a fuggire, abbandonando la merce in strada.

Durante l’operazione sono sequestrati complessivamente 305 chilogrammi di prodotti alimentari, tra cui pesce, mitili, frutta, verdura e ortaggi. Gli alimenti erano esposti senza alcuna tutela igienico-sanitaria, direttamente all’aria aperta e quindi soggetti all’azione di agenti atmosferici potenzialmente inquinanti.

La distruzione immediata degli alimenti sequestrati

Proprio per le scarse condizioni igieniche e l’elevato rischio per la salute pubblica, tutti i prodotti sequestrati sono immediatamente distrutti grazie all’intervento di un compattatore della ASIA, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti per il Comune di Napoli.