È morto all’età di 82 anni Mario Felice Nusco, imprenditore visionario e storico fondatore della Nusco Spa, azienda leader in Italia nel settore di serramenti, infissi e porte. Nato nel 1943 a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, Nusco è stato un simbolo di imprenditoria del Sud che ha saputo imporsi con rigore e innovazione sui mercati nazionali e internazionali.

Dall’officina del nonno al successo globale

La carriera di Mario Felice Nusco affonda le radici nella bottega del nonno, fondata nel 1901, dove da giovane apprendista falegname apprese i segreti del mestiere. Nel 1968, la svolta: fonda il Gruppo Nusco, che in pochi anni si afferma in tutto il Mezzogiorno e poi in tutta Italia, fino a estendersi anche all’estero, con una presenza significativa in Romania.

Una visione imprenditoriale basata su qualità, innovazione e famiglia

In una nota diffusa oggi dalla Nusco Spa, si legge:

“Presidente e fondatore del Gruppo Nusco, ha promosso una strategia improntata all’efficienza, alla qualità e alla vicinanza al cliente, valorizzando anche una forte componente familiare nella gestione aziendale”.

Sotto la guida di Nusco, l’azienda è diventata un punto di riferimento nel comparto grazie a continui investimenti in ricerca, innovazione e marketing, e a partnership con brand internazionali.

Anche nel settore immobiliare

Mario Felice Nusco ha lasciato il segno anche nel settore immobiliare, promuovendo interventi edilizi di qualità nei territori in cui ha operato. È ricordato come un uomo di rigore, visione e tenacia, stimato tanto nella comunità imprenditoriale quanto dai suoi collaboratori e dipendenti.

Oggi l’azienda è guidata dai figli, Michele e Luigi Nusco, che portano avanti il progetto del padre.

“Il suo lascito imprenditoriale e umano resta vivo nella solidità dell’azienda che ha fondato e nell’impronta indelebile lasciata in chi ha avuto il privilegio di collaborare con lui”, conclude la nota del gruppo.