L’INPS ha comunicato ufficialmente le date di pagamento del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) relative al mese di maggio 2025. Si tratta di una misura centrale per sostenere i disoccupati in difficoltà economica, offrendo un contributo mensile di 500 euro a chi prende parte a percorsi di formazione o politiche attive del lavoro, per una durata massima di 12 mesi.

Requisiti per accedere al SFL

Per poter beneficiare del contributo, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

Età compresa tra 18 e 59 anni

ISEE non superiore a 10.140 euro

Residenza in Italia

Non percepire l’Assegno di Inclusione

Questi criteri sono stati definiti per garantire che il sostegno sia riservato a chi si trova effettivamente in una condizione di fragilità economica e sociale, e che intende attivarsi nel percorso di inserimento lavorativo.

Come fare domanda

La domanda per accedere al Supporto Formazione e Lavoro può essere presentata in modalità telematica, attraverso:

il portale ufficiale INPS (www.inps.it

) con SPID, CIE o CNS

i Centri di Assistenza Fiscale (CAF)

i Patronati abilitati

Tra i documenti necessari figura l’ISEE aggiornato, oltre a eventuali certificazioni richieste dalla normativa vigente. È pertanto consigliato raccogliere la documentazione in anticipo, per evitare ritardi nella procedura.

Monitoraggio e assistenza

Una volta inviata la domanda, è fondamentale monitorare lo stato della propria pratica attraverso i canali ufficiali dell’INPS. In caso di dubbi o problemi, è possibile contattare il servizio clienti INPS oppure consultare le sezioni informative disponibili sul sito.