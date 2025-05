Un nuovo passo avanti per la sanità pubblica in Campania: è stato inaugurato al Presidio sanitario di Boscotrecase un reparto di terapia semintensiva da venti posti letto, situato al quarto piano dell’ala est dell’ospedale. L’iniziativa rientra nel più ampio piano di potenziamento dell’offerta sanitaria dell’ASL Napoli 3 Sud, già protagonista nei mesi scorsi con interventi significativi come l’introduzione della cardiologia robotica a Nola e il rafforzamento della rianimazione all’ospedale di Sorrento.

Presentazione ufficiale con De Luca e il DG Russo

A presentare la nuova struttura saranno il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il direttore generale dell’ASL Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, nel corso di una cerimonia rivolta a istituzioni locali, autorità religiose, rappresentanti del mondo associativo e della sanità.

Un polo di riferimento per le malattie respiratorie

Il reparto di terapia semintensiva afferisce all’Unità Operativa Complessa di Pneumologia, diretta dal dottor Francesco Stefanelli. Già riconosciuta come centro di riferimento per la diagnosi e il trattamento delle principali patologie polmonari acute e croniche, l’unità si arricchisce così di una nuova area dedicata alla gestione di pazienti in condizioni cliniche intermedie, non critiche ma ad alto rischio evolutivo.

Servizi diagnostici e terapeutici di alto livello

Oltre alla degenza semintensiva, la struttura si distingue per una vasta gamma di servizi specialistici, tra cui:

Endoscopia bronchiale diagnostica e terapeutica

Agobiopsie linfonodali ecoguidate

Fisiopatologia respiratoria di secondo livello

Ambulatori tematici dedicati a:

Asma bronchiale

BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva)

Allergologia respiratoria

Fibrosi polmonari

Disturbi del sonno

Collaborazione oncologica multidisciplinare

L’unità di pneumologia è infatti parte attiva del Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM) interaziendale, impegnato nella diagnosi e nella stadiazione delle neoplasie pleuro-polmonari, rafforzando l’integrazione tra i vari presidi sanitari del territorio e migliorando i percorsi terapeutici per i pazienti oncologici.

Una sanità territoriale in trasformazione

Il potenziamento del presidio di Boscotrecase si inserisce in un più ampio progetto di rafforzamento della rete ospedaliera regionale, con l’obiettivo di garantire cure sempre più accessibili, specialistiche e tempestive. Come dimostrano le recenti aperture e ammodernamenti, la sanità campana punta su innovazione, multidisciplinarietà e prossimità ai cittadini.