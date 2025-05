Finalmente una buona notizia per studenti e famiglie: arriva un nuovo bonus scuola pensato per aiutare concretamente i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie. A differenza delle solite agevolazioni dedicate a lavoratori o pensionati, questa misura si rivolge direttamente agli studenti in età scolastica, spesso dimenticati dalle politiche di sostegno economico.

Bonus libri scolastici 2025: a chi spetta

Il bonus studenti 2025 della Regione Toscana è destinato a chi frequenta le scuole secondarie di primo e secondo grado, sia pubbliche che paritarie. Si tratta di un contributo economico per l’acquisto dei libri di testo, che può arrivare fino a 348 euro a studente.

Requisiti principali:

ISEE non superiore a 15.800 euro

Residenza in Toscana

Frequenza di un istituto scolastico in Toscana o in una regione limitrofa

Quanto spetta e come viene calcolato

L’importo del bonus varia in base alla classe frequentata: gli studenti delle scuole superiori ricevono un contributo maggiore rispetto a quelli delle medie, in quanto i costi dei libri aumentano con l’avanzare del ciclo scolastico.

Come fare domanda per il bonus studenti

La domanda per ricevere il bonus deve essere presentata online attraverso il portale ufficiale della Regione Toscana, nella sezione dedicata ai “libri gratis”. L’accesso è possibile fino al 28 maggio 2025.

Documenti e dati richiesti:

SPID, CIE o Tessera Sanitaria per l’accesso

ISEE aggiornato

Dati anagrafici e scolastici dello studente

Codice IBAN di un conto corrente intestato (o cointestato) allo studente

Un aiuto concreto per le famiglie con studenti a carico

In un momento in cui i costi della scuola continuano ad aumentare, questa misura rappresenta un sostegno reale per le famiglie a basso reddito. Contributi come questo permettono di ridurre il divario educativo e garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità di apprendimento.