A partire dal 30 maggio 2025 e fino al 30 giugno, le imprese italiane potranno richiedere online l’accesso al nuovo Bonus Sport 2025, un’agevolazione fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2025.

Cos’è il Bonus Sport 2025?

Il Bonus Sport è una misura fiscale studiata per incentivare le erogazioni liberali a favore di enti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici. L’obiettivo è promuovere interventi di:

Manutenzione

Restauro

Costruzione di nuove strutture sportive

Questa iniziativa rafforza la collaborazione tra settore pubblico e privato, incentivando le imprese a investire nella qualità delle infrastrutture sportive italiane.

Come funziona il Bonus Sport 2025

Il bonus si traduce in un credito d’imposta pari al 65% della somma donata, ripartito in tre quote annuali di pari importo. Tuttavia, per accedere al beneficio fiscale, le imprese devono rispettare precisi requisiti e scadenze.

Requisiti principali:

Destinatari: solo imprese.

Finalità della donazione: interventi su strutture sportive pubbliche.

Limite massimo detraibile: 10‰ dei ricavi 2024.

Fondo disponibile a livello nazionale: 10 milioni di euro per il 2025.

Procedura per accedere al Bonus Sport:

Presentazione domanda online: dal 30 maggio al 30 giugno 2025.

Attesa dell’autorizzazione da parte del Dipartimento per lo Sport.

Erogazione della donazione dopo il via libera.

Certificazione dell’avvenuta donazione da parte dell’ente beneficiario.

Autorizzazione al credito d’imposta, notificata all’Agenzia delle Entrate.

Una seconda finestra di presentazione delle domande è prevista a partire dal 15 ottobre 2025, seguendo la stessa procedura.

Bonus Sport e Bando Sport e Periferie 2025: due strumenti complementari

Accanto al Bonus Sport, è attivo anche il Bando Sport e Periferie 2025, con un fondo complessivo di 110 milioni di euro, aperto fino al 6 giugno 2025. Questa misura, promossa sempre dal Dipartimento per lo Sport, punta a:

Ridurre il degrado urbano e sociale

Favorire l’accesso allo sport agonistico in aree svantaggiate

Le due linee di intervento del bando:

Recupero di impianti esistenti: per Comuni con più di 5.000 abitanti (o in associazione).

Budget: 65 milioni di euro

Costruzione di nuovi impianti sportivi multifunzionali nZEB (a energia quasi zero): per Comuni con oltre 15.000 abitanti.

Budget: 45 milioni di euro

Requisiti chiave per partecipare:

Progetti non già finanziati da fondi pubblici.

Presenza di compartecipazione finanziaria.

Documentazione tecnica completa.

Nessun contenzioso legale sull’impianto oggetto della proposta.