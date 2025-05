Un inseguimento ad alta tensione si è concluso con un arresto a Quarto, in provincia di Napoli. Un uomo di 47 anni, italiano, ha cercato di sfuggire a un controllo della Guardia di Finanza brandendo una siringa sporca di sangue contro gli agenti.

Tentativo di fuga e minaccia con siringa insanguinata

Il fatto è avvenuto nei pressi di via Masullo, dove una pattuglia del Gruppo Pronto Impiego di Napoli aveva intimato l’alt a un’auto sospetta. Il conducente, invece di fermarsi, ha tentato la fuga, rischiando anche di investire uno dei finanzieri presenti.

Dopo un inseguimento per le vie cittadine, il fuggitivo ha perso il controllo del veicolo, terminando la corsa contro il muro di cinta di un’abitazione. È a quel punto che l’uomo è uscito dall’auto impugnando una siringa insanguinata, nel tentativo di intimidire gli agenti.

Fermato con il taser e scoperta la droga

Grazie all’uso del taser in dotazione, i baschi verdi sono riusciti a bloccarlo senza conseguenze gravi. All’interno dell’auto, i finanzieri hanno rinvenuto cinque siringhe contenenti cocaina in forma liquida, pronte per la cessione.

Le accuse: violenza, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Le accuse nei suoi confronti includono:

Violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Lesioni personali

Danneggiamento

Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Misura cautelare in attesa del processo

In attesa del giudizio con rito abbreviato, il giudice ha disposto nei confronti del 47enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.